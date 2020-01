“Costretti a rifiutare cinque servizi ogni giorno, servono volontari”: lunedì inizia il corso

Lavori in corso alla Besurica dove è gli operai stanno allestendo il nuovo ambulatorio della Confraternita della Misericordia che ha ottenuto una stanza in più dal Comune di Piacenza in virtù della massiccia attività di volontariato condotta dall’associazione i cui numeri sono in costante crescita. I nuovi locali saranno pronti a fine febbraio.

Nel 2019 sono stati 129mila i chilometri percorsi dalle ambulanze dell’associazione, quasi 20mila in più dell’anno precedente. Seicento i servizi in più per un totale di 5.717 tra trasporti per dialisi che vengono effettuati ogni giorno, per esami, terapie e altre necessità dei cittadini. Un altro settore di intervento è quello legato all’assistenza per eventi sportivi e di intrattenimento. Settemila i prelievi effettuati nell’ambulatorio convenzionato con l’Ausl, mille in più rispetto al 2018. Tutti gli operatori, medici e infermieri sono volontari. Quattro i medici a disposizione Isabella Abelli, Donato Capuano, Fabrizio Franchi e Maurizio Zaghis hanno effettuato circa 250 visite gratuite. Al servizio dei cittadini ci sono anche sette infermieri.Tra le attività condotte dai volontari c’è la Telefonata amica: cinque operatori, ogni giorno, tengono compagnia ad anziani soli che ne hanno fatto richiesta. Alcuni anni fa una donna non rispondeva e gli operatori sono andati a controllare salvandole la vita. La donna aveva avuto un problema di salute e non riusciva a chiedere aiuto.

I volontari sono 80 ma quelli attivi si riducono a quaranta: troppo pochi per evadere tutte le richieste. Ogni giorno l’associazione deve rifiutare cinque servizi per mancanza di personale. Lunedì 27 gennaio alle 20.45 inizia il corso per nuovi volontari, otto le serate di lezione con un piccolo esame finale. Finora gli iscritti sono 12. L’invito è rivolto soprattutto a giovani pensionati, l’impegno richiesto è di circa un servizio a settimana.