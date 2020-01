Fondo stradale scivoloso: sbanda, sbatte contro un albero e si ribalta. Ferita 50enne sulla Statale 45

C’è probabilmente il fondo stradale scivoloso alla base della sbandata che ha causato un incidente stradale sulla Statale 45 poco prima di Bobbio, nella prima mattinata di giovedì 23 gennaio.

Un’auto con a bordo una donna 50enne, residente nella zona, ha perso improvvisamente aderenza, andando a sbattere contro un albero e finendo ribaltata su un fianco sulla carreggiata. La scena dell’incidente è stata osservata praticamente in diretta da una squadra di vigili del fuoco che seguiva l’auto – e che ha avuto a sua volta problemi di tenuta – ed ha potuto immediatamente prestare soccorso alla 50enne, rimasta incastrata nell’abitacolo. Per lei ferite serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.