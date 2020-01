Incidente tra auto e bici in via Cremona: ciclista in condizioni serie

Un ciclista è stato travolto da un’auto all’incrocio tra via Colombo e via Cremona. E’ accaduto intorno alle 14.40 del 29 gennaio, per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia Municipale. Sembra che l’uomo in sella alla bici stesse attraversando la strada quando è stato investito da una Citroen che viaggiava in direzione strada Caorsana. Il ciclista, un cittadino del Gambia, è stato trasportato all’ospedale dall’ambulanza del 118. Le sue condizioni sembrano serie ma non correrebbe pericolo di vita.

