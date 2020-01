Borse di studio da mille euro per sei studentesse di infermieristica

Sei borse di studio (con sorpresa) per studenti meritevoli. Il comitato di Piacenza della Croce Rossa ha premiato al Collegio Morigi alcune studentesse che si sono distinte nel corso di laurea in infermieristica. Le sei allieve, Martina Paduano, Martina Anna Di Sieno, Marta Cesena, Jessica Fabiani, Viktorija Doneva e Lucrezia Sara, hanno ricevuto un assegno di mille euro. La sorpresa consiste nel fatto che tre di loro si sono presentate all’appuntamento con la convinzione di ricevere un assegno da 500 euro, in virtù dei loro risultati scolastici. A consegnare loro l’assegno il presidente di Croce Rossa Alessandro Guidotti. “La speranza – ha spiegato – è di vedere alcune di questa ragazze, magari tra qualche anno, a fare volontariato alla Croce Rossa”.

