Tumori in aumento: 600 operazioni in un anno. Lezioni di cucina sana

La prevenzione e la cura dei tumori passano anche attraverso l’alimentazione. “La salute è nel piatto”, il titolo del progetto dell’Ausl di Piacenza in collaborazione con Armonia, Amop e Andid, che promuove un nuovo ciclo di incontri dedicati al cibo in sinergia con Eataly Piacenza. Quattro nuovi appuntamenti promossi dalla Breast Unit per imparare a realizzare menù gustosi che fanno bene alla prevenzione. I professionisti della salute e gli chef mostrano, in ogni serata, come cucinare i piatti salutari, allegri e gustosi. “La lotta ai tumori – spiega Dante Palli direttore della Breast Unit comincia dalla tavola.

L’alimentazione svolge un ruolo chiave per prevenire tante patologie e ridurre il rischio di tumori”. La partecipazione è gratuita. Gli incontri si terranno ogni giovedì a partire dal 6 febbraio al 26 marzo, dalle 18 alle 19.30, presso la sede di Eataly alla Cavallerizza. Il 20 febbraio è prevista una cena benefica per sostenere l’attività della Breast Unit e del reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza. Per informazioni basta chiamare il numero 0523/1737001.