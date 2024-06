La “Grande Cena” di Boorea è stata un successo: raccolti 1.500 euro per Amop

Un successo. Può riassumersi così la “Grande Cena” promossa da Boorea e Legacoop Emilia Ovest (con il patrocinio di Comune e Provincia), ospitata nei locali della storica cooperativa G. Lupi di via Taverna a Piacenza. L’evento benefico, giunto quest’anno alla quinta edizione, rientra nelle tappe del tour che coinvolge anche Reggio Emilia e Parma in una rete territoriale all’insegna della cooperazione e della solidarietà.

Ma la cosa più importante è che il ricavato, pari a 1.500 euro, sarà destinato ad Amop, l’associazione piacentina malato oncologico.

le attivitÀ finanziate con la raccolta fondi

L’organizzazione, già attiva da anni nel nostro territorio, ha finanziato borse di studio per medici, infermieri, psicologi; inoltre, ha sostenuto l’acquisto di strumentazioni mediche per la diagnosi precoce e sempre più precisa, formando e aggiornando professionisti sulle moderne tecnologie e sui farmaci più innovatici che hanno reso l’oncologia di Piacenza una struttura di eccellenza certificata da Esmo, massimo riconoscimento scientifico in ambito oncologico. Promuove e sostiene tre progetti rivolti alla bellezza, alla cura delle tossicità indotte dai farmaci, e alla prevenzione della malattia o delle recidive.

Nel 2023 è stata creata la Fondazione, con una visione più allargata degli interventi sul territorio piacentino e una spiccata attenzione e dedizione alla ricerca per il miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita dei pazienti oncologici. Presenti all’iniziativa il vicepresidente di Legacoop Emilia Ovest, Fabrizio Ramacci, Stefano Campani di Boorea, Romina Piergiorgi, presidente di Amop, e il professore Luigi Cavanna, presidente della Fondazione, l’assessora del Comune Nicoletta Corvi.

Hanno sostenuto la cena le cooperative fornitrici Coop Alleanza 3.0, Cantine Riunite&CIV e GranTerre.