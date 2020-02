Protocollo coronavirus per un 43enne: “Quadro rassicurante”

E’ rassicurante il quadro clinico del 43enne romano ricoverato all’ospedale di Piacenza e sottoposto al protocollo coronavirus. L’uomo era rientrato da Pechino e si era presentato al pronto soccorso con febbre e sensazione di malessere generale. A breve arriveranno i risultati degli esami specifici ai quali è stato sottoposto. In attesa dei risultati degli esami l’uomo è stato ricoverato, per precauzione, in isolamento, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale.

