Auto si scontra con un camion, decolla e si ribalta: ferito il conducente

Un quarantenne alla guida di una Fiat Punto è rimasto ferito dopo che l’auto sui cui viaggiava si è ribaltata su un fianco a seguito di uno scontro con un mezzo pesante.

E’ accaduto in via Emilia Pavese a Castel San Giovanni, poco dopo le 18 di venerdì 7 febbraio. Stando al racconto di alcuni testimoni entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Stradella, quando il camion della nettezza urbana ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra, in via Dante Alighieri. La vettura che lo seguiva, per causa ancora da chiarire, lo ha urtato, è decollata ed ha finito la propria corsa su una fiancata, a lato della strada. Il guidatore, un uomo sulla quarantina, è stato soccorso dai mezzi del 118 e portato al Pronto soccorso: è grave, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco. Pesanti i disagi al traffico.

