Perde il controllo dell’auto e centra tre vetture parcheggiate: patente ritirata

Incidente all’alba di domenica 22 aprile in via Cella, a Piacenza. Un automobilista ha centrato alcune auto in sosta.

Alla guida un 20enne piacentino che ha perso il controllo del proprio mezzo, scontrandosi contro altre tre vetture parcheggiate lungo la strada.

Tasso alcolemico sopra il limite

Il ragazzo fortunatamente non ha riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei soccorritori. Sul posto è giunta la volante della polizia che ha provveduto ai controlli del caso. Dai rilevi è emerso che il giovane aveva un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti consentiti dal codice della strada.

Al termine dei controlli gli è stata ritirata la patente.