Auto urta furgone e finisce la corsa contro un palazzo in città: un ferito all’ospedale

Si scontra con un furgone e finisce contro una palazzina. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 settembre, all’incrocio tra viale Malta e via Castello, a Piacenza.

Per cause ancora da accertare l’auto ha prima urtato un furgone e poi ha finito la propria corsa contro il palazzo all’angolo tra le due vie. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Guglielmo da Saliceto.

Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia locale per i rilievi del caso e per gestire il traffico andato letteralmente in tilt dopo l’incidente.