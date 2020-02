Parlerà piacentino la nuova Alfa Romeo: gli interni disegnati da Daniele Zanrei

Parleranno con un bell’accento piacentino i prossimi modelli dell’Alfa Romeo, pronti a “rombare” nel 2020. Vi sono infatti la mente e le mani di Daniele Zanrei, 28enne di Valconasso (Pontenure) dietro, o meglio all’interno, di alcuni nuovi veicoli che la “Casa del Biscione”, famosa in tutto il mondo per la produzione di vetture dal carattere sportivo, lancerà a breve. La giovane età può trarre in inganno: Zanrei è un interior car designer (specializzato per l’appunto nella progettazione e nel disegno di tutto l’interno di un’auto) che ha già avuto modo di mettere la firma su alcuni gioiellini targati Alfa ma non solo.

“L’Alfa Tonale uscita l’anno scorso al Salone di Ginevra è una mia creazione – spiega Zanrei -, così come l’interno della Maserati Levante”.

L’INTERVISTA COMPLETA SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA

I progetti ufficiali dell’Alfa Romeo Tonale uscita l’anno scorso