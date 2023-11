Oggi alle 11.15 in San Savino una messa in ricordo delle vittime della strada

Oggi, domenica 19 novembre, è la Giornata mondiale in memoria delle vittime sulla strada, un’importante occasione per riflettere sulla sicurezza stradale e per ricordare coloro che hanno perso la vita a causa di scontri e collisioni avvenuti sulla strada.

Alla basilica di San Savino a Piacenza, alle 11.15, verrà celebrata una messa in ricordo di Sonia Tosi e Daniele Zanrei, i due giovani fidanzati che la notte del 1° agosto 2021 persero la vita in un incidente stradale a Zena di Carpaneto.

L’iniziativa è promossa da Laura e Antonino Zanrei, genitori di Daniele, con il sostegno dell’Associazione Sonia Tosi Odv. “L’associazione – si legge in una nota – invita tutti a partecipare portando un fiore che sarà deposto al termine della funzione sull’altare dedicato alla Madonna”.