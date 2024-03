“Solare, instancabile, benvoluta”: Bacedasco Alto piange Elisa Terzoni

E’ un dolore che attraversa la provincia quello per la improvvisa scomparsa di Elisa Terzoni, 34 anni tra pochi giorni, vittima di un incidente stradale avvenuto verso la mezzanotte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo sull’autostrada A1 all’altezza di Piacenza sud: da Bacedasco Alto dove conduceva l’azienda vitivinicola la Conchiglia assieme al padre, a Castell’Arquato dove i due figli di 4 e 9 anni frequentano la parrocchia; da Alseno dove il figlio più grande gioca nella squadra locale di calcio, a Castel San Giovanni dove Elisa frequentava un corso di difesa personale. Ed è proprio dal capoluogo della Val Tidone che, terminata la lezione serale di difesa, la donna è ripartita con la propria auto per fare ritorno a casa dove purtroppo non è mai arrivata.

Solare, instancabile, benvoluta: sono gli aggettivi raccolti tra quanti la conoscevano, attoniti per una tragedia la cui dinamica è ancora da capire. La sua auto è stata coinvolta in uno scontro assieme ad altri due tir che procedevano verso Fiorenzuola.