Incidente a Ponte Riglio: 36enne muore all’ospedale, conducente indagato

Non ce l’ha fatta Maurizio Cannarile, il 36enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 24 marzo scorso a Ponte Riglio, sulla strada provinciale per Cortemaggiore. L’uomo è deceduto il giorno di Pasqua, 31 marzo, all’ospedale di Parma in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

In base agli accertamenti svolti dai carabinieri, la vittima era seduta sul sedile posteriore di una Fiat Panda con a bordo altre quattro persone, tra le quali le due nipoti.

All’ospedale di Parma è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Piacenza che che aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 20enne di Bisceglie, risultato alla guida dell’auto.

Maurizio Cannarile, originario di Bisceglie in Puglia, era domiciliato a Cortemaggiore.