Auto fuori strada a Ponte Riglio: cinque persone ferite, una è molto grave

Un’auto è uscita di strada e cinque persone sono rimaste ferite, una in modo molto grave. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 24 marzo, verso le 18.00, a Ponte Riglio, sulla strada provinciale per Cortemaggiore. L’elisoccorso ha condotto il ferito più grave all’ospedale di Parma, altre quattro persone ferite in modo serio, ma che non sarebbero in pericolo di vita, sono state trasportate dalle ambulanze all’ospedale di Piacenza. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto un ferito dalle lamiere e i carabinieri per i rilievi.