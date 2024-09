Si schianta con il furgone contro un tir sulla A9: muore 63enne piacentino

Ha perso la vita in un incidente stradale lungo l’autostrada A9 in direzione Nord, nel tratto tra Lomazzo e Fino Mornasco in provincia di Como), il piacentino Oriano Boccalini, 63 anni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 24 settembre intorno alle 15.30.

L’uomo, un autotrasportatore residente a Cortemaggiore, stava viaggiando a bordo di un furgone quando, per cause ancora da chiarire, ha tamponato violentemente un camion che lo precedeva. L’urto con il tir è avvenuto all’altezza del chilometro 28 in direzione nord, con il furgone che è finito completamente contro il mezzo pesante, incastrandosi: un impatto che è costato la vita al 63enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Como, oltre al personale medico del 118 che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.