Il 25 e 27 giugno un doppio evento in Sant’Agostino dedicato a Daniele Zanrei

“Daniele è ancora con noi e continua a riempire le nostre vite con quella luce che lo ha sempre accompagnato”.

Lo ripetono sempre i genitori e gli amici di Daniele Zanrei, il giovane car designer piacentino che la notte del 1° agosto 2021 perse la vita – insieme alla fidanzata Sonia Tosi – in un incidente stradale a Zena di Carpaneto, dove un’auto condotta da un ragazzo poi risultato positivo all’alcoltest travolse la coppia che viaggiava a bordo di una Vespa.

Per il compleanno di Daniele i genitori e i suoi colleghi-amici di Stellantis daranno vita a un doppio evento, il 25 e il 27 giugno, ospitato allo spazio Volumnia sullo Stradone Farnese, e che si chiamerà “Zan House”.

Il 25 la splendida cornice della chiesa di Sant’Agostino accoglierà le creazioni di Massimo Sirelli (street artist e grande amico di Zanrei), insieme alla performance di danzatori del Balletto del Teatro di Torino, titolo della performance: “Kiss me hard before you go”, sul delicato tema della morte cerebrale e la donazione di organi. L’inizio dell’evento (a offerta libera, con l’intero incasso che sarà devoluto alla Croce Rossa di Piacenza) è fissato alle 18.30: ad aprire sarà un’ouverture di viola. Seguirà un confronto sul delicato tema dell’educazione alla legalità, codice della strada in primis. Ne parleranno l’avvocato Franco Livera, presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza e il commissario maggiore della polizia locale di Piacenza Antonio Rubino. A unire gli sforzi per un’azione solidale nei confronti della Croce Rossa sarà anche Daniele: le opere che realizzò qualche anno fa a favore di una giovane piacentina rimasta gravemente ferita in un incidente all’estero sono state ristampate e saranno messe in offerta domenica 25 giugno. All’evento, è stato annunciato, prenderanno parte i genitori di Sonia Tosi, la compagna di Daniele (che a loro volta si sono fatti propulsori di solidarietà sensibilizzazione grazie alla Onlus fondata in memoria di Sonia).

Martedì 27 giugno, secondo evento: alle 20.30, arriverà a Piacenza dalla provincia di Arezzo don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità romena, al cui interno è nato e cresciuto il gruppo “Nain” dedicato ai genitori orfani dei figli. Don Verdi ricorderà Daniele e Sonia con un intervento dal titolo “Un cuore acceso”. Sostengono le iniziative anche il Caseificio Valcolatte, Mil Sabores e Volumnia.