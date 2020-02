Sacchelli: “Droghe e alcol portano a compiere gesti pericolosi”

Assumere sostanze stupefacenti o alcol a breve o a lungo termine può avere un impatto molto pericoloso sulle funzionalità cerebrali e causare danni irreversibili alla salute. Basta un utilizzo sporadico o anche solo provare una volta per andare incontro a problemi di salute molto seri. Un messaggio forte e chiaro che è stato lanciato questa mattina, 13 febbraio, ai ragazzi dell’istituto tecnico commerciale Tramello di Piacenza. In cattedra è salito Alessandro Sacchelli, neurochirurgo ed esperto di neuroanatomia, fisiologia e farmacologia. Il medico ha spiegato agli studenti gli effetti che droghe e alcol possono ripercuotersi su persone di giovane età, il cui cervello è ancora in fase di maturazione.

L’incontro è stato organizzato dall’insegnante di scienze Federica Moroso, in collaborazione con la vicepreside Roberta Gulieri e Ilaria Pontini, docente di topografia.