Su 31 nuovi presidi in regione, solo uno sceglie Piacenza: Gulieri a Carpaneto

Si è chiusa la finestra di tempo data dal Ministero ai dirigenti scolastici per comunicare in forma volontaria in quale altra sede scolastica, oltre a quella dove sono già titolari, potrebbero prestare servizio in qualità di presidi reggenti.

Oggi quindi si aprirà la fase consultativa e si potrà delineare con maggior precisione il quadro di un puzzle che fatica in realtà a trovare i suoi pezzi a due sole settimane dalla prima campanella.

Se la scuola di Carpaneto-Gropparello avrà ora ufficialmente una sua dirigente ufficiale, l’ex docente di lettere del Tramello-Cassinari Roberta Gulieri, unica fresca di nomina tra i 31 autorizzati dal Ministero per l’Emilia-Romagna ad aver scelto una scuola piacentina, e se a Rivergaro-Gossolengo entra in servizio Giorgia Antaldi, nel resto del territorio ci sono nove sedi su 34 totali attualmente ancora senza dirigenza.

Sono il quarto circolo, il settimo circolo, la Italo Calvino sempre in città, gli istituti comprensivi da infanzia a medie di Cortemaggiore, Podenzano, Castellarquato, Castelsangiovanni, Fiorenzuola, Bobbio.

Già a luglio Libertà aveva anticipato tre trasferimenti richiesti dagli stessi dirigenti e non compensati da altrettanti arrivi: il settimo circolo è infatti rimasto scoperto dalla direzione di Domenica Portoghese, che sarà in servizio invece all’Istituto comprensivo Ceretolo, a Casalecchio di Reno; Claudia Pavesi ha salutato le scuole fiorenzuolane per andare a dirigere, dal primo settembre, la direzione didattica “Via Fratelli Bandiera” di Parma. E ha abbandonato Piacenza per Parma, per l’Ic Parmigianino, anche il preside Antonino Candela, attuale dirigente dell’Ic di Cortemaggiore “Terre del Magnifico” e reggente dell’Ic di Carpaneto, ora invece coperto.

