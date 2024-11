Scuola, il ministro Valditara in arrivo a Fiorenzuola e Castel San Giovanni

La scuola piacentina è stata scelta dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara per una visita istituzionale. L’arrivo del ministro del Governo Meloni è imminente, in programma per giovedì mattina. Valditara farà tappa a Castel San Giovanni per trasferirsi quindi a Fiorenzuola.

Il “ritorno” sui banchi della più alta carica del dicastero che si occupa di scuola, università e ricerca rientra le missioni istituzionali del dicastero, e punta a mettere in luce le esperienze di studio più innovative, e a testimoniare le evoluzioni più recenti della didattica ma anche dell’intera comunità scolastica.

