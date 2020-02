Oltre 150 studenti dell’Isii Marconi a lezione di “legalità ambientale”

Tutela del patrimonio forestale e il loro utilizzo sostenibile. Questi i temi al centro del doppio incontro tra gli studenti dell’Isii Marconi di Piacenza e i carabinieri forestali della stazione di Bettola. Il comandante della stazione della Val Nure Gianluca Mancincelli, dopo aver illustrato i compiti, l’organizzazione e le prerogative dell’organizzazione forestale dell’Arma dei carabinieri agli oltre 150 studenti del biennio e del triennio riuniti in Auditorium, ha sviluppato alcuni concetti ambientali già affrontati dagli allievi nel corso dell’anno scolastico. Sono state approfondite in particolare le tematiche della sostenibilità ambientale, della biodiversità, della tutela delle aree boscate e relativi collegamenti con le ultime cronache di dissesto idrogeologico anche a livello locale.

Grazie alla pregressa preparazione degli studenti, si è potuto argomentare in modo interdisciplinare trattando nozioni base di bio-chimica e fisica al fine di voler fornire spunti di riflessione utili allo sviluppo di una autonoma capacità di analisi delle tematiche ambientali. Di fatto, si è voluto sottolineare come il concetto di educazione ambientale “non possa essere relegato ad una semplice materia scolastica, bensì ad un vero e proprio stile di vita da mantenere anche dopo il percorso di studi”. La tutela dell’ambiente, inteso non come un bene privato ma di tutta la comunità, comincia dal sensibilizzare la collettività, soprattutto i ragazzi tramite incontri formativi per incentivare le persone ad avere uno stile di vita sostenibile. Per questo motivo, la loro educazione anche in campo ambientale costituisce da sempre un’autentica attività di polizia preventiva che per certi versi non è meno importante di quella attività di polizia repressiva con cui è più facile che i cittadini identifichino le forze dell’ordine.