Incendio all’ospedale, anche i volontari ad aiutare i vigili del fuoco. Probabile matrice dolosa

È anche grazie al tempestivo intervento di di alcuni volontari, muniti di estintori, se l’incendio sviluppatosi questa sera all’esterno dell’ospedale di Fiorenzuola non ha avuto conseguenze peggiori. Ad andare a fuoco sono state alcune sedie in plastica sistemate all’esterno del bar del nosocomio valdardese: in corso di accertamento le cause del rogo, molto probabile la matrice di natura dolosa. Molto tempestivo anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno definitivamente soffocato il rogo. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso.

