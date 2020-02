E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 8 di mercoledì 19 febbraio in via XXIV Maggio a Piacenza. Un’auto si è ribaltata ed è finita sul marciapiede a ruote all’aria. All’interno due persone, soccorse dai sanitari del 118. Ancora da appurare le cause del sinistro.

