Nel Lodigiano sei contagiati e 250 persone in isolamento. Chiusura per gli esercizi pubblici

Obbligo di chiusura al pubblico per bar, ristoranti, discoteche, sale da ballo, impianti sportivi e altri locali che prevedono la somministrazione di cibo o bevande. E’ questo il contenuto delle ordinanze emesse dai sindaci di Codogno Francesco Passerini e di Casalpusterlengo Elia Delmiglio in seguito alla “emergenza sanitaria” legata alla diffusione del Coronavirus che ha causato sei contagi in Lombardia. Il provvedimento, valido fino alla giornata di domenica, mira a “tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente e in via provvisoria e precauzionale”.

Al momento sono duecentocinquanta le persone messe in isolamento per evitare il rischio di contagio. Tra loro – ha fatto sapere l’assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera – 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno. Poi ci sono i dipendenti che lavorano nella sua ditta e che hanno avuto contatto diretto con lui. Gallera ha invitato i cittadini di Castiglione d’Adda, Codogno e Casalpusterlengo, a scopo precauzionale, a rimanere a casa “in quarentena volontaria” e ha chiarito che sono già stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari sull’intero staff medico e sanitario dell’ospedale di Codogno.

A Castiglione d’Adda, dove risiedono i genitori dell’uomo contagiato dal coronavirus, sono stati sospesi i festeggiamenti per il carnevale e gli eventi sportivi ed è allo studio la chiusura delle scuole. Anche a Lodi si pensa alla chiusura delle scuole. Il vicesindaco di Casalpusterlengo ha disposto la chiusura delle scuole e dei nidi.

Secondo il virologo Giorgio Palù dell’università di Padova è possibile essere negativi al test anche dopo avere avuto un’infezione da coronavirus SarsCoV2. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che è stata disposta una quarantena per tutti quelli che sono entrati in contatto con i contagiati.

FRONTE SANITARIO – Il 38enne contagiato dal Coronavirus sarebbe ancora ricoverato all’ospedale di Codogno (Lodi). Da quanto si apprende l’uomo sarebbe in una condizione non facile da spostare.

CORRELAZIONE TRA I CASI – “C’è una correlazione tra i sei pazienti contagiati dal Coronavirus”. Lo afferma l’assessore lombardo Giulio Gallera. “Si tratta di un 38enne, sua moglie e un amico, più altri tre cittadini fra i 70 e gli 80 anni d’età che avevano frequentato lo stesso bar”. L’assessore Gallera ha inoltre ribadito la necessità di ridurre l’attività dei pubblici esercizi a Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda: “Una comunità formata da circa 30mila persone”.

MASCHERINE ESAURITE – A Codogno, nel frattempo, è partita la caccia alle mascherine: le farmacie e i punti vendita autorizzati le hanno esaurite del tutto.

GIOCO DI SQUADRA FRA I COMUNI – “Abbiamo creato un coordinamento con filo diretto tra noi tre Comuni del lodigiano interessati maggiormente dalla possibilità di contagi da coronavirus”. Lo spiega Piero Mussida, vicesindaco di Casalpusterlengo. Proprio tra questi tre comuni viveva, lavorava e aveva la propria famiglia il 38enne ricoverato per polmonite da Coronavirus all’ospedale di Codogno per il quale è previsto in giornata il trasferimento all’ospedale Sacco di Milano. “Ci è sembrato necessario creare un collegamento diretto, immediato via computer e via telefono tra noi soprattutto in questa fase iniziale, quando ancora non sappiamo che futuro ci aspetta. E la parola d’ordine è: massima prevenzione”, ha spiegato Mussida.