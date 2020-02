“Quarantena in una struttura militare nel Piacentino”. E’ l’aeroporto di San Damiano

L’aeroporto militare di San Damiano, che ormai da tempo non è più operativo ma resta operativo per le manutenzioni, potrebbe ospitare coloro che dovranno essere messi in quarantena a causa della emergenza coronavirus scoppiata nel Lodigiano.

Il ministero della Difesa ha individuato due strutture (una in Emilia Romagna, l’altra in Lombardia) che accoglieranno – così come accaduto al centro militare della Cecchignola – circa 200 persone. Si tratta di strutture alloggiative dell’esercito e dell’aeronautica: una con oltre 130 posti a Piacenza (l’aeroporto militare di San Damiano), l’altra con 50-60 posti a Milano.

“Ci siamo preoccupati sin dai giorni scorsi di individuare strutture che possono essere messe a disposizione del sistema – ha detto il Capo della Protezione civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli – e abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per circa 150-180 persone totali e abbiamo fatto il censimento anche di altre strutture, comprese alcune alberghiere”.

