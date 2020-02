“Stop a catechismo e niente segno di pace a messa”

Gli effetti derivanti dal pericolo di contagio da Coronavirus condiziona anche le abitudini e i riti di chi frequenta la chiesa. Nella serata di oggi, venerdì 21 febbraio, la Diocesi di Piacenza-Bobbio ha emesso un comunicato con il quale si informa della decisione circa l’interruzione del catechismo.

“A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza a riguardo dell’allerta Coronavirus, il Vescovo dispone, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative (attività di oratorio, feste …).

Per la Celebrazione della Messa, la Santa Comunione sia distribuita solo sulla mano e non in bocca e si eviti lo scambio di pace”.