Assalto a vuoto al bancomat di Caorso. Tre malviventi in fuga

Tentato assalto a un bancomat di Caorso, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Poco dopo l’una di notte una pattuglia Ivri è intervenuta per una segnalazione di allarme in un istituto di credito di via Roma. Al loro arrivo hanno riscontrato il danneggiamento del dispositivo di prelievo automatico. Sul posto erano già presenti due pattuglie dei Carabinieri. Alcuni residenti hanno dichiarano di aver visto un suv di grossa cilindrata, di colore scuro, con tre persone armate e incappucciate. Dei malviventi, però, nessuna traccia.

