Maltempo, pioggia battente sul Piacentino: a Caorso franano argini del Chiavenna

Ancora maltempo sul Piacentino. Come annunciato dalle previsioni meteorologiche la perturbazione arrivata sul nord Italia sta portando abbondanti precipitazioni, allagando campi e ingrossando i fiumi.

ARGINI FRANATI A CAORSO

A Caorso sono franati alcuni tratti degli argini del Chiavenna, proprio in mezzo al paese e sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Nella zona di Borgonovo già in mattinata erano caduti 30mm di pioggia.

Secondo le previsioni il maltempo dovrebbe perdurare fino a domani.