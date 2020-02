Protocollo coronavirus per bimbo, madre e nonna. Attesa per le analisi

Una famiglia piacentina è ricoverata all’ospedale di Piacenza nel reparto Malattie infettive dopo essere entrata in contatto con una persona che lavora all’ospedale di Codogno dove era entrato il 38enne contagiato dal coronavirus. Si tratta di un bimbo di meno di un anno, della mamma e della nonna del piccolo. I tre non hanno sintomi ma sono stati ricoverati come prevede il protocollo sanitario. I campioni sono stati inviati all’ospedale di Pavia per le analisi. Gli esiti dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

