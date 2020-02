Castello, Amazon lascia a casa per 15 giorni chi arriva dal Lodigiano

Dopo il caso dei due medici contagiati a Pieve Porto Morone, sale la preoccupazione anche a Castel San Giovanni e al polo logistico, che si trova praticamente a due passi dal comune pavese. Amazon ha chiesto ai dipendenti che abitano nei comuni del Lodigiano considerati a rischio di non presentarsi al lavoro per i prossimi 15 giorni: saranno considerati in permesso retribuito.

Intanto oggi niente mercato a Castelsangiovanni.

A PIeve Porto Morone si vive sospesi, come commentano alcuni abitanti. Negozi e bar sono chiusi e i pazienti del medico ricoverato si dicono preoccupati.