“Aiuti anche alle aziende e ai pubblici esercizi piacentini”

“Si ricomprenda la nostra provincia in misure di aiuto ad aziende e pubblici esercizi”. La richiesta arriva da tutti i consiglieri regionali piacentini: il leghisti Matteo Rancan e Valentina Stragliati, la democratica Katia Tarasconi e Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia, che si mobilitano unitariamente a difesa del comparto produttivo e commerciale piacentino.

“Le nostre aziende e attività commerciali della provincia di Piacenza – spiegano – stanno attraversando un momento di crisi profonda dovuta alle misure e al dilagare dell’emergenza relativa al Coronavirus di questi giorni e settimane. Chiediamo un impegno di tutte le istituzioni per poterle inserire in misure di rimborso o agevolazione. Piacenza è provincia di confine e di continuo scambio con la “zona rossa” – aggiungono – e questo ha portato e porterà inevitabilmente a crolli di entrate alle nostre aziende e pubblici esercizi. Per questo chiediamo alle istituzioni di ricomprendere la nostra zona in aiuti, agevolazioni o rimborsi (passando anche attraverso riaperture di presentazione di domande del POR-FESR regionale riguardanti il commercio) che si andranno a stanziare o a prevedere per il vicino lodigiano. Le aziende piacentine hanno bisogno di aiuto e Regione e Governo devono lavorare per garantire ciò”.