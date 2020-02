Libertà torna in edicola nel Lodigiano: “Segnale di vicinanza ai cittadini”

Riprende il 27 febbraio, la distribuzione dei quotidiani, tra cui “Libertà”, nei paesi della zona rossa del Lodigiano. Anche la consegna dei giornali ai punti vendita era infatti stata impedita per effetto delle ordinanze che hanno isolato il territorio del focolaio italiano del coronavirus. Le agenzie di distribuzione hanno ora ottenuto le necessarie autorizzazioni. “E’ una buona notizia, uno di quei segnali di normalità dei quali c’è bisogno per andare oltre l’emergenza. Cogliamo quest’occasione per inviare ai nostri lettori lodigiani un segnale di cordiale vicinanza. L’informazione su un territorio così strettamente collegato a Piacenza è e continuerà ad essere per “Libertà” un punto fermo, tanto più in momenti critici come quello attuale” – spiega Editoriale Libertà.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà