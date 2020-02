Il sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi positivo al Coronavirus: “Nessun problema serio”

Tra i nuovi contagiati da Coronavirus nella nostra provincia c’è anche il sindaco di Borgonovo, Pietro Mazzocchi. Lo ha confermato a Libertà il diretto interessato: “Domenica avevo la febbre alta, mi è stato fatto il tampone che è risultato positivo, anche per mio figlio. Il quale è tornato da un viaggio con un ragazzo di Codogno, la causa potrebbe essere da ricercare lì”.

Le loro condizioni non sono allarmanti: “Sto passando quella che a tutti gli effetti è un’influenza, niente di particolarmente pesante”, conclude Mazzocchi, il quale sta anche ricostruendo l’elenco delle persone incontrate in questi giorni da fornire poi alle autorità sanitarie per eventuali verifiche.