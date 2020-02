Come difendersi dal contagio, quali numeri chiamare in casi sospetti

Ecco alcuni consigli del ministero della Salute per evitare il contagio da coronavirus.

I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Lavati spesso le mani

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

(fonte Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità)

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI

– in caso di sintomi come febbre alta o problemi NON andare al Pronto Soccorso ma telefonare al proprio medico di famiglia o al 118.

– nel caso di sintomi, come tosse, febbre, difficoltà respiratorie o dolori muscolari, chiamare il numero 0523 317979 relativo al territorio di Piacenza

– nel caso di sintomi che si dovessero manifestare nelle due settimane successive al ritorno da un viaggio in Cina, chiamare il numero verde nazionale 1500 per avere indicazioni.

I NUMERI UTILI

Da ieri mattina, 25 febbraio, è attivo il numero verde regionale: 800.033.033 per informazioni.

Per i piacentini il numero: 0523.317979. La linea spesso in questi giorni risulta inattiva o inesistente per le decine di chiamate in coda. Da questo pomeriggio alle 14.00 sarà ulteriormente potenziata.

Numero del ministero della Salute: 1500

Solo quando necessario: 118