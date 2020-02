“Coronavirus circolava già, molti lo hanno superato senza accorgersene”

L’appello dell’Ordine dei Medici di Piacenza arriva forte e chiaro: non facciamoci prendere dal panico, impariamo a usare le mascherine quando è necessario e seguiamo i consigli degli esperti. Lo hanno detto il presidente Augusto Pagani e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri Marco Zuffi in conferenza stampa. “Il lavoro che si sta facendo è ottimo, i cittadini devono fare la loro parte – ha dichiarato Pagani -. Utilizzare le mascherine all’aperto non serve a nulla, le precauzioni vanno prese solo in presenza di sintomaticità. Il virus non è grave, ma è molto contagioso, per cui vanno seguite alla lettera norme e procedure di restrizione”.

“Noi medici siamo convinti che il coronavirus circolasse a Piacenza già da tempo, ma in tanti lo hanno superato senza accorgersene proprio perché nella maggioranza dei casi ha conseguenze lievi o moderate” ha aggiunto Pagani.