Per le imprese piacentine da lunedì cassa integrazione in deroga

Nel decreto sul coronavirus sul tavolo del Consiglio dei ministri (a cui partecipa anche la piacentina Paola De Micheli, titolare del dicastero delle Infrastrutture e Trasporti) c’è “la sospensione fino al trenta aprile, limitata per gli 11 comuni delle zone rosse, di tasse, scadenze fiscali comprese quelle della rottamazione ter e del saldo e stralcio, e contributi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in sala stampa a Palazzo Chigi.

Per il territorio piacentino, così come per il resto della regione Emilia Romagna, già in questo decreto è prevista la cassa integrazione in deroga per sostenere imprese e lavoratori. Partirà da lunedì.

La settimana prossima arriverà un nuovo provvedimento: “Siamo in parallelo al lavoro sul secondo decreto che conterrà lo stanziamento per misure di sostegno sia ai territori più colpiti, sia ai settori produttivi che soffrono più questa crisi”, ha aggiunto Gualtieri. E tra questi c’è sicuramente la nostra provincia, le cui imprese di tutti i settori sono alle prese con problemi enormi.

“Sul turismo – ha rivelato ancora il ministro – c’è la sospensione per tutto il settore alberghiero italiano dei pagamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali perché quel settore ha subito e sta subendo delle cancellazioni quindi dovevamo dare una risposta immediata, anche dal punto di vista della liquidità. Ma questo non esaurisce le misure che vareremo sul settore del turismo”.