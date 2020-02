Il sindaco Barbieri propone: “Scuole chiuse un’altra settimana, domattina la decisione”

“Per il bene di tutti è indispensabile che le scuole rimangano chiuse anche la prossima settimana”. Lo ha dichiarato il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri in diretta telefonica durante l’edizione del Tgl trasmessa stasera (28 febbraio) alle ore 19.30.

L’ordinanza finora in vigore prevede la chiusura degli istituti scolastici – di ogni ordine e grado – fino al 1° marzo, proprio allo scopo di evitare la diffusione del Coronavirus. L’orientamento del primo cittadino, però, pare quello di prorogare il provvedimento fino all’8 marzo. Ulteriori certezze arriveranno domani, anche in base alle linee guida decise dalla Regione Emilia-Romagna.

CERTIFICATI MEDICI – Il neoassessore alla sanità Raffaele Donini ha chiarito che “gli studenti non dovranno presentare il certificato medico per il rientro in classe, se non in caso di malattia per un periodo superiore a cinque giorni”.