Coronavirus, il governo: “Scuole e atenei chiusi fino a metà marzo in tutta Italia”

Il governo riunito a Palazzo Chigi ha deciso di chiudere tutte le scuole italiane a partire da domani, giovedì 5 marzo, fino alla metà del mese per fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. Nel Piacentino gli istituti scolastici di ogni ordine e grado erano già chiusi fino all’8 marzo in base a quanto definito dal precedente decreto.

