Raddoppiate le chiamate e gli interventi del 118: “Situazione mai vista prima”

Un lavoro incessante, che non si ferma mai neppure di notte. E’ quello che stanno portando avanti gli operatori del 118 di Piacenza. “Da 120 chiamate e 75/80 pazienti gestiti di media ogni giorno – ha spiegato il coordinatore provinciale Stefano Nani – siamo passati a oltre 250 richieste, con 140 ricoverati e interventi spalmati su tutte le 24 ore. Uno sforzo enorme, per cui va ringraziato tutto il nostro personale e quello di Croce Rossa e Anpas, anelli fondamentali della rete territoriale dell’emergenza”.

Anche le ambulanze utilizzate sono aumentate, con una dozzina destinata solo ai pazienti con difficoltà respiratoria. Senza tralasciare, ovviamente, i trasferimenti da struttura e struttura e l’attività non legata al Coronavirus.

“A tutti noi è stata rivoluzionata la vita – ha commentato Nani – perché siamo di fronte a una situazione che qualcuno aveva vissuto in altre zone, ad esempio sui terremoti, ma che è unica per PIacenza. Fortunatamente tutti hanno risposto con disponibilità e impegno”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà