Il sindaco Barbieri: “Piacenza è un esempio per tutti. Ce la faremo”

Con un video postato sulla propria pagina Facebook, Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, nella serata di giovedì 5 marzo ha rassicurato i cittadini sulle sue condizioni di salute dopo aver annunciato ieri la positività al Coronavirus: “Come vedete sto bene e sto continuando a lavorare – ha dichiarato il sindaco – ce la faremo, dobbiamo rimanere ottimisti ma anche consapevoli che per sconfiggere il virus servono impegno, serietà e responsabilità da parte di tutti”. Barbieri ha ringraziato tutti i cittadini parlando di “comunità splendida di persone che non si tirano mai indietro, Piacenza è forte ed è un esempio per tutti, continuiamo così. Un abbraccio”.

Nel post il sindaco ha ricordato i dati del contagio nel Piacentino, 376 casi di cui 179 in città.