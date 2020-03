Il dato che fa sperare la nostra provincia: crescita dei contagi dimezzata in tre giorni

Da tre giorni il Coronavirus ha rallentato la propria diffusione a Piacenza e provincia. Tra ieri oggi i piacentini contagiati sono aumentati di di 53 unità (da 426 a 479), con un incremento del 12%. “Il 4 marzo – ha spiegato il Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus in Emilia Romagna, Sergio Venturi – la crescita fu del 25%, quindi il trend è in discesa. Speriamo che prosegua e che ci si avvii verso la fine di una situazione molto difficile che i piacentini stanno vivendo da giorni”.

La crescita in regione del numero dei contagiati è invece di circa il 16%.

