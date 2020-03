Nuove misure, Bonaccini chiede tempo per “soluzioni più coerenti e condivise”

La bozza del decreto del consiglio dei ministri relativa alle nuove disposizioni per l’emergenza coronavirus fa discutere. Sono previste misure drastiche, si va verso lo stop agli spostamenti in Lombardia e in altre 11 province tra le quali Piacenza. Le disposizioni saranno in vigore dall’8 marzo al 3 aprile.

Alle 22.30 Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna ha pubblicato un post su Facebook.

Il governatore scrive che “alcune parti del provvedimento possono risultare di dubbia interpretazione e domani di difficile applicazione”, per questa ragione ha chiesto al premier Conte e al ministro Speranza di poter lavorare ancora alcune ore “per addivenire a soluzioni più coerenti e condivise”.