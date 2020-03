Tenda per misurare la temperatura del personale del magazzino Xpo

La Croce rossa di Piacenza ha installato davanti all’ingresso del personale al magazzino Xpo una tenda pneumatica che verrà utilizzata come filtro d’accesso ai dipendenti con misurazione della temperatura effettuata da personale sanitario. Le attrezzature per le rilevazioni sono fornite dalle società Lri e Portage, affidatarie del consorzio Lhs che operano nel magazzino Xpo Logistic di via Bazzani a Piacenza, come misura di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

La struttura rimarrà sul posto sino al termine della attuale emergenza sanitaria.

