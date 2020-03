Ancora generosità: 100 brioches, 100 pizze e una maxi torta per gli operatori ospedalieri

Non si arresta l’ondata di generosità dei piacentini che stanno cercando di alleviare le fatiche degli operatori ospedalieri che in queste ora stanno fronteggiando un’emergenza senza precedenti legata al contagio da Coronavirus.

Questa mattina i titolari del Bar Dolce&Caffè di via Veneto, hanno infatti recapitato al Guglielmo da Saliceto ben 100 croissant per consentire la colazione a medici, infermieri e volontari impegnati in turno. Un’iniziativa del titolare, Francesco che, con i suoi soci collaboratori Umberto e Raffaele è proseguita a mezzogiorno: all’ora di pranzo infatti, al Guglielmo da Saliceto sono state recapitate ben 100 pizze cotte nel forno della pizzeria Donna Sofia. E come gran finale, una maxi torta alla panna con un messaggio di incoraggiamento. Un ulteriore esempio dello spirito e della grande sensibilità che in queste ore stanno animando piacentini e non, nel sostegno a chi sta affrontando in prima linea l’emergenza.