“Solidarietà digitale”: giornali, film e servizi gratis per zona “rossa”

Quotidiani, periodici, libri e film per informare e intrattenere le persone che vivono nella zona rossa. Con l’ultimo decreto del governo, nelle città interessate dai blocchi vengono messi a disposizione alcuni interessanti servizi gratuiti. Le proposte si possono trovare sul sito ufficiale del governo Solidarietà digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ dove sono disponibili le istruzioni e le proposte per questo periodo di emergenza.

Tra i giornali online consultabili senza costi aggiuntivi hanno aderito all’iniziativa, proponendo tre mesi di servizio gratis, le testate Il Mattino di Padova, La Stampa e La Repubblica.

Mondadori mette invece a disposizione tre mesi di abbonamento gratis alle riviste disponibili online. Le testate disponibili saranno: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni.

Il gruppo di Segrate offre inoltre un ebook gratuito a scelta tra quelli del catalogo di saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi. L’ebook scelto si potrà visionare e leggere con l’app Kobo books disponibile per smartphone e tablet. Mondadori Store infine offre la spedizione gratuita di libri, cd musicali, film, eReader Kobo e giocattoli in tutta Italia per tutto il mese di marzo.

Sul fronte streaming, Amazon mette gratuitamente a disposizione degli utenti residenti in zona rossa la piattaforma di streaming Prime Video fino al 31 marzo 2020. L’attivazione è automatica, accedendo online a Prime Video o scaricando la app Prime Video su tablet, smart TV, cellulari Ios o Android

Nei prossimi giorni verranno aggiunti altri servizi che saranno indicati su Solidarietà digitale.