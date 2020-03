A Piacenza la musica suona più forte della ambulanze: flashmob alla finestra

A Piacenza le note musicali riescono, per qualche istante, a coprire il suono delle sirene delle ambulanze. E’ la forza della musica, che sopratutto nei momenti difficili dona vigore e speranza. Anche nella nostra città sono stati in tanti ad aderire all’originale flashmob, attivo in tutta Italia, “Affacciati alla finestra”, iniziativa pensata per coinvolgere tutte le persone costrette in casa, a causa dell’emergenza Coronavirus, a cantare e suonare insieme.

Da segnalare il particolare entusiasmo dei giovani studenti di clarinetto dell’accademia della musica Mikrokosmos, che alle 18.00 in punto si sono esibiti (ognuno dalla finestra della propria abitazione) nei brani preparati durante l’anno. Il flashmob era stato promosso nelle scorse ore sui social network, invitando tutti i musicisti d’Italia a prendervi parte.