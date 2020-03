Stop anche ai banchi alimentari: sospesi tutti i mercati cittadini

Il Comune di Piacenza comunica che, in seguito ad approfondimenti tecnici e normativi legati al Decreto ministeriale dell’11 marzo, la chiusura anche per i posteggi alimentari di tutti i mercati cittadini all’aperto, in tutti i giorni della settimana.

“Per la durata delle disposizioni in vigore con il Dpcm dell’11 marzo – spiega Palazzo Mercanti – non si svolgeranno, pertanto, neppure con i soli stand alimentari, né il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli, né i mercati di Farnesiana e Besurica, né il mercato contadino di piazza Duomo. Non sussistono infatti le condizioni, per le attività commerciali svolte su area pubblica, non delimitata e di libero accesso, perché gli esercenti possano garantire le misure di ingresso contingentato e il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone per il contenimento del rischio sanitario”Rischio contagio.

