Alle 12.00 tutti sul balcone per ringraziare medici e infermieri

Un lungo applauso, a distanza di sicurezza, per ringraziare tutti gli operatori sanitari che in queste ore stanno lavorando negli ospedali italiani per combattere il Coronavirus. E’ il flashmob “Applaudiamo l’Italia”, in programma alle 12.00 di sabato 14 marzo, in tutte le città del Paese. “Un gesto semplice per unire le nostre mani”, si legge nella descrizione dell’evento, che ha presto fatto il giro dei social.

