Il medico, il volontario e la negoziante strappati dal virus maledetto

Cordoglio in città e in provincia

Tra gli 85 piacentini morti a causa del coronavirus, anche volti molto conosciuti in città e provincia. Castel San Giovanni piange Giuseppe Maini, stimatissimo medico condotto, in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 nonostante fosse in pensione.

Grande cordoglio a San Giorgio per la scomparsa di Salvatore Pizzi, 72 anni, colonna portante del volontariato locale. Fino a pochi giorni fa era come sempre al lavoro al servizio della comunità e del gruppo degli alpini di cui faceva orgogliosamente parte.