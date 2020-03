Isabella Ferrari: “Prego per Piacenza, la mia città che ho nel cuore”

Anche la celebre attrice piacentina Isabella Ferrari ha condiviso sui social network un messaggio di sostegno per il nostro territorio, duramente colpito dall’allerta sanitaria del Covid-19: “Piacenza è la città dove sono nata, dove sono andata a scuola, dove mi sono innamorata per la prima volta. Piacenza è la mia famiglia anche se io, con la mia famiglia, vivo a Roma. Piacenza sta lottando dal 20 febbraio per l’ emergenza Covid19 e ha perso ad oggi 80 persone e ci sono più di 700 contagiati. Piacenza ti tengo stretta nei miei pensieri, nel mio cuore e nelle mie preghiere”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà